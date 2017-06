'Lazio slaat miljoenenbod van Premier League-club op De Vrij af'

Liverpool heeft vandaag laten weten geen interesse meer te hebben in Virgil van Dijk en dus richt de club zich op een andere Nederlandse verdediger. Stefan de Vrij staat namelijk hoog op het verlanglijstje van de Premier League-club. Het eerste bod zou zelfs al zijn uitgebracht.



Volgens Sky Sports Italia heeft SS Lazio het eerste Engelse bod echter afgewezen. Liverpool zou zo'n twintig miljoen euro overhebben voor de Oranje-international, maar dat blijkt niet genoeg. De Italiaanse topclub verlang namelijk een bedrag van maar liefst 35 miljoen euro.



De Vrij ligt nog tot de zomer van 2018 vast in Rome. De voormalig Feyenoorder kwam in het afgelopen seizoen 31 keer in actie voor Lazio. In deze wedstrijden trof hij twee keer doel en gaf hij drie keer een assist.