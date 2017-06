'Opvallende club meldt zich voor Thomas Vermaelen'

Thomas Vermaelen zal vanaf 1 juli opnieuw een speler van Barcelona zijn. Ook bij AS Roma kwam hij niet al te veel aan spelen toe en werd zijn aankoopoptie dan ook niet gelicht. De kans dat Vermaelen bij Barça zal blijven, is echter klein. Watford zou een optie zijn, maar naar verluidt ook een andere opvallende club.



Volgens Turkse media zou namelijk ook Besiktas de Rode Duivel een nieuwe kans willen geven. De Turkse topclub werd afgelopen weekend nog voor de tweede maal op rij kampioen van Turkije. Of Vermaelen die overstap ziet zitten, is maar zeer de vraag.



De Rode Duivel maakte in 2014 voor zo’n twintig miljoen euro de overstap van Arsenal naar Barcelona. In twee seizoenen kwam hij daar, door blessureleed, amper tot 21 wedstrijden. Het voorbije jaar bracht hij dus door bij AS Roma, waar hij andermaal werd afgeremd door blessures.