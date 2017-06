Geen Man City: Welke topclub pikt Hart op?

Na zijn huurbeurt aan het Italiaanse Torino, keert Joe Hart in het tussenseizoen terug naar Manchester City. Maar dat zal slechts van korte duur zijn. De Citizens haalden met Ederson al een peperdure nieuwe doelwachter in huis en ook Claudio Bravo blijft hoogstwaarschijnlijk op post.



Een concurrentiestrijd met drie lijkt helemaal geen optie en dus zal Hart opnieuw vertrekken, dit keer mogelijk definitief. DreamTeam FC somde alvast enkele opties op en bestempelt Everton FC als grootste kanshebber. De Engelse nummer zeven van afgelopen seizoen zoekt een doelman die hoger aangeschreven is dan het duo Stekelenburg/Robles en beschikt over de nodige financiële middelen.



Na het vertrek van Begovic naar Bournemouth is ook Chelsea niet uitgesloten, al zou hij daar slechts een back-up van Courtois zijn. Een eventuele overgang naar stadsgenoot United is afhankelijk van een mogelijke transfer van De Gea (naar Real Madrid). Liverpool zou dan weer iets meer kans maken, al moet dan eerst een oplossing gezocht worden voor Mignolet en/of Karius. Vanuit het buitenland zou er voorlopig amper interesse zijn in de Engelse international.