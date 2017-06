Woede over Utrecht-aanwinst: "Hoop dat je wat afscheurt"

FC Utrecht toonde zich de afgelopen week zéér slagvaardig met maar liefst vier nieuwe aanwinsten. Eén van hen was een verrassende: middenvelder Chris David kwam over van Go Ahead Eagles. Hij verlaat Deventer na de degradatie. En dát wordt hem niet in dank afgenomen. Dat blijkt wel uit een greep uit de reacties op Twitter.





Zeg het niet graag maar mag toch hopen dat die ondankbare hond van een Chris David beide kruisbanden afscheurt. #chrisdavid #kowet — Driekus Derdebeen (@Shoarma_broodje) 7 juni 2017

Chris David doet een Rezaatje of is het toch een Mike Zonneveldje. Daar vind ik best wat van...., #kowet — Toon Schuiling (@ToonSchuiling) 6 juni 2017

Als dank voor 1,5 jaar revalideren bij Kowet stapt Chris David nu 'ie bijna weer fit is over naar FC Utrecht. Erg sympathiek van h'm. #gae — Martin (@vvBalopdeLat) 6 juni 2017