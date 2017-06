Ajax afgemaakt: "Worden geleid door amateurs"

Het nieuws dat Peter Bosz al na één seizoen vertrekt bij Ajax, heeft logischerwijs veel losgemaakt. De clubleiding van de Amsterdammers krijgt er flink van langs.



Zo ook van Pieter Zwart, analist. "Over de toekomst van de club die vier keer de beste van Europa was, wordt beslist door een elitegroepje van circa zevenhonderd man. Maar hoe word je lid van dat gezelschap? Dat gaat via een incestueuze regeling. Slechts de zittende leden kunnen namelijk nieuwe voordragen. Uiteindelijk bepaalt de bestuursraad of je lid wordt. Datzelfde bestuur wordt vervolgens verkozen door leden die het zelf heeft toegelaten", schrijft Zwart voor Voetbal International.



De kenner schrijft verder dat "Ajax geleid wordt door amateurs, en dat is een structureel probleem", en "het is een heerlijke club om bij te werken, zolang je maar niets probeert te veranderen.."