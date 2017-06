Belgen reageren vol herkenning op 'lelijke Bosz-fight'

Peter Bosz hield het na één succesvol seizoen voor bekeken bij Ajax en tekende bij Borussia Dortmund. Een conflict met het bestuur en de sportieve staf, met name assistenten Bergkamp en Spijkerman, lagen aan de basis voor zijn vertrek uit Amsterdam.



Dat nieuws kwam uiteraard ook in België aan. Aldaar reageert men vol herkenning: de Belgische trainers konden er ook wat van. "Gerommel tussen trainers en assistenten is van alle tijden. Ook Anderlecht en Club hebben een paar liquidaties achter hun naam. Denk aan de pijnlijke sortie van Jan Ceulemans en Emilio Ferrera bij Club en van Ivic bij Anderlecht. En recenter aan de diepe verachting waarmee Cristoph Daum in Brugge is vertrokken", schrijft columnist Hugo Camps in Het Laatste Nieuws.



Maar niet enkel bij Club Brugge ging het wel eens los tussen coach en assistent. "Ariël Jacobs en Besnik Hasi hingen aan elkaar met spuug en ijzerdraad, in het bordeel Standard stonden lijf aan lijf-gevechten dag en nacht op uitbreken en de technische staf van AA Gent is een eenpersoonsstaat", aldus Camps tot slot. Ajax hoeft zich dus niet te schamen voor de fete..