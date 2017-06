SN Exclusief: Sparta-ster ziet wel heil in terugkeer op oude nest

De 24-jarige Loris Brogno kende een goed seizoen bij Sparta Rotterdam en was er in 22 competitiewedstrijden goed voor 7 doelpunten en 6 assists. Ondanks zijn goede cijfers zat hij een tijd op de bank, wat maar weinig fans begrepen. De laatste weken van het seizoen ontbrak hij wegens een enkelblessure.



Brogno heeft nog maar een jaar contract in Rotterdam en er is op dit moment voorzichtige interesse uit de Jupiler Pro League, maar er is nog niets concreet. De speler ziet een terugkeer naar België wel zitten. Brogno, zoon van Charleroi-legende Dante Brogno, kende er al mooie jaren.



Hij kwam al uit voor Charleroi (die club werd vorig jaar al eens genoemd), OHL, Lommel United en Bergen. In de Belgische tweede klasse speelde hij 73 wedstrijden en daarin trof hij 16 keer raak. Twee jaar geleden was hij bij Sparta dé smaakmaker in de Nederlandse tweede klasse met 16 doelpunten en 10 assists.