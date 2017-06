Oud Ajax-parel: "PSV wilde me graag, net als Man City en Chelsea"

De jeugdopleiding van Ajax brengt traditiegetrouw veel grote talenten voort. Echter breken ze lang niet allemaal door in Amsterdam, logischerwijs. Sommigen slagen niet, anderen pas bij een andere club.



Javairo Dilrosun bijvoorbeeld verruilde Ajax voor het grote Manchester City, in 2014. Hij was toen 16 jaar. "Ik vond zelf dat ik goed bezig was, maar vanuit Ajax bleef het stil. Geen contract, geen plan. Ik kreeg niet het gevoel dat ze toekomst in mij zagen. Zo hoorde ik bijvoorbeeld geen enkele keer dat ik in aanmerking kwam voor een contract. Andere clubs waren wél concreet, ook binnen Nederland. PSV wilde me graag hebben, net als Chelsea en Manchester City", onthult de technisch begaafde aanvaller in gesprek met ELF Voetbal.



"Toen ik eenmaal het nieuwe jeugdcomplex van City had gezien wist ik dat die club de beste keuze was. Zo'n ongelooflijk modern en uitgebreid complex: dat ga je natuurlijk niet bouwen als je weinig waarde hecht aan je jeugdopleiding. We hebben de beste faciliteiten van de wereld. Alles wat we willen. Slaapkamers om te rusten, een stuk of 24 trainingsvelden en een eigen stadion. Ze investeren in de jeugd, geld én aandacht."



Dilrosun kijkt uit pure interesse nog wel eens naar Ajax. "Het is mooi om te zien hoe iemand als Justin Kluivert doorbreekt bij Ajax. Of ik weleens denk dat ik daar had kunnen staan? Het is moeilijk te zeggen hoe ik ervoor had gestaan als ik bij Ajax was gebleven. Ik denk wel dat ze van mijn vertrek geleerd hebben. Ze namen een te afwachtende houding aan richting jonge talenten. Die fout maken ze nu niet meer. Voor mij is het nu zaak om zo snel mogelijk seniorenervaring op te doen. Misschien stroom ik wel meteen door naar het eerste elftal van City. Ik hoop dat Pep Guardiola me in de gaten houdt."