"Met wie ik mezelf vergelijk? Ik denk met Eriksen"

Victor Jensen is de nieuwste aanwinst van Ajax. De zeventienjarige speler heeft de overstap naar Amsterdam gemaakt. Voordat hij tekende bij de club, heeft hij eerst goed nagedacht of het wel een goede keuze was.



"Ajax is een prachtige club met een grote historie. Zeker ook voor Deense spelers. Dat was een reden om voor Ajax te kiezen. Ik heb er veel vertrouwen in dat ik hier kan slagen en het eerste elftal kan halen", zo vertelde Eriksen op de officiële website van Ajax.



Jensen is niet de eerste Deen bij Ajax. "Er zijn er veel geweest. Denk aan Christian Eriksen en nu aan Kasper Dolberg en Lasse Schöne. Zij hebben het allemaal goed gedaan, dus hopelijk lukt mij dat ook. Met wie ik mezelf vergelijk? Ja, ik denk met Christian Eriksen. Ik speel op dezelfde positie en ben tweebenig", aldus de Deen.