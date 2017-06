'Deze trainer heeft de beste papieren om Bosz op te volgen bij Ajax'

Ajax zit sinds gisteren officieel zonder hoofdtrainer en dus moet de clubleiding snel op zoek naar een opvolger. Volgens Voetbal International willen de Amsterdammers nog voor het weekend een nieuwe trainer aanwijzen en is er ook al een zeer duidelijke voorkeur.



Marcel Keizer, die momenteel aan het roer staat bij Jong Ajax, zou namelijk de grootste kanshebber zijn om Peter Bosz op te gaan volgen. De oefenmeester kwam afgelopen jaar over van SC Cambuur en heeft een uitstekend seizoen achter de rug met het beloftenelftal. Hij eindigde met de jeugdige voetballers op de tweede plaats in de Jupiler League.



Roger Schmidt en Erik ten Hag zouden in ieder geval niet meer tot de kanshebbers behoren. Zij hanteren volgens de clubleiding niet de speelstijl die bij Ajax past en komen dus niet in aanmerking voor de positie van Ajax-trainer.