Onderzoek wijst uit: 'Dit is de populairste Eredivisie-club'

Dat Ajax, Feyenoord en PSV de populairste clubs van Nederland zijn, is bij iedereen wel duidelijk. Maar er is nu ook uitsluitsel welke club van dit drietal momenteel de meest populaire is. Volgens merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy is Feyenoord momenteel namelijk het meest geliefd.



Het kampioenschap van de Rotterdammers heeft hier uiteraard aan bijgedragen, maar volgens het onderzoek was de stijging van Feyenoord al voor het landskampioenschap zichtbaar.



Niet alleen de populariteit van Feyenoord stijgt, maar ook die van de stad Rotterdam. "Het imago van de twee voetbalclubs lijkt veel op dat van hun stad", aldus merkadviseur Beerda. "Feyenoord en Rotterdam worden als stoer en degelijk ervaren. Ajax en Amsterdam ziet men als een tikje arrogant maar wel met internationale allure. De sterk toenemende populariteit heeft Rotterdam vooral te danken aan de continue vernieuwing in de stad."