10 veranderingen die wij willen zien in FIFA 18

De release van FIFA 2018 komt langzamerhand steeds dichterbij. Onlangs werd de cover, waarop voor het eerst in zijn carrière Cristiano Ronaldo staat, al onthuld. De komende tijd zal het de beurt zijn aan nieuwe features in de game. Wij nemen alvast een voorschot door 10 suggesties te doen, verdeeld over vier categorieën: The Journey, Career Mode, Ultimate Team en Algemeen.







The Journey

1. In FIFA 2017 maakte The Journey zijn entree. De eerste maanden was het aangaan van een carrière met personage Alex Hunter een ware hype, maar na die tijd sprak niemand nog een woord over deze modus. Tijd voor wat verbeteringen in de volgende FIFA-editie dus. EA beloofde alvast dat er nieuwe personages in de verhaallijn zullen gaan komen. Een goed begin.



2. In het debuutseizoen was het in The Journey slechts mogelijk om maar één seizoen te spelen. Wij hopen dat je carrière in 2018 langer dan één jaar kan duren.



3. Velen irriteerden zich tijdens het spelen van The Journey over de vele randzaken die telkens terugkwamen in je loopbaan. Het zou daarom goed zijn om het mogelijk te maken om die ‘cutaway scenes’ te skippen, voor degenen die daar geen behoefte aan hebben.







Career Mode

4. Als er een gamemodus toe is aan verandering, is het wel de Career Mode. De afgelopen jaren toch een ondergeschoven kindje bij EA. Voornamelijk de onrealistische transfermarkt moet eens op de schop. Cristiano Ronaldo naar PSV halen, of Lionel Messi naar Ajax, is met het juiste budget al snel mogelijk in de Career Mode. Dat moet anders!



5. Velen vinden het een leuke uitdaging om eigen jeugd in de hoofdmacht te werken, maar het probleem is dat jongens van een jaar of 16 uit je eigen jeugd nog niet meekunnen op het hoogste niveau. En dat betekent meteen dat zij geen speeltijd maken. Het zou goed zijn om een B-elftal of jeugdelftal toe te voegen aan je club, zodat talentjes zich beter gaan ontwikkelen en je gemakkelijker met eigen jeugd kan gaan knallen in de toekomst.



6. De persconferenties in Career Mode zijn verschrikkelijk. Altijd dezelfde vragen, altijd dezelfde antwoorden. EA moet hierin een knoop gaan doorhakken: of schrap de persco’s volledig, of maak ze veel uitgebreider (zoals in The Journey). Op deze manier zijn ze niks aan en alleen maar irritant.







Ultimate Team

7. Het meest populaire onderdeel van FIFA. Belangrijk dus dat ook hier constant verbeteringen komen. Ons lijkt het bijvoorbeeld fantastisch als er een co-op draft mode komt: meedoen aan zogenoemde drafts, in één team met een kameraad. Zou dat niet tof zijn?



8. Het kopen van pakketjes in FUT blijft spannend en erg leuk, maar bijna nooit is het de 5 of 7K die het kost waard. Wat ons betreft mag EA er wel voor gaan zorgen dat het kopen van die pakketjes wat rendabeler wordt. Het hoeft niet gelijk Messi of Ronaldo te zijn, maar zo nu en dan een beetje een fatsoenlijke speler erin lijkt ons wel fijn..







Algemeen

9. Tot slot twee dingen die wij op het gebied van ‘algemeen’ graag doorgevoerd zouden zien in FIFA 2018. Allereerst een update van de speelbare competities. De Jupiler League en de Chinese competitie, waarin tegenwoordig veel grote sterren spelen, zouden volgens ons enorme aanvullingen kunnen zijn!



10. Als laatst een wilde suggestie: het toevoegen van een speelmodus waarin je 5 tegen 5 speelt. Een soort FIFA Street of Zaalvoetbal, eigenlijk. Die missen wij toch ook wel!