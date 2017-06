'Ajax gaat teruggekeerde huurling verkopen'

Bij Ajax kwam Robert Muric de afgelopen jaren niet aan te pas, dus werd de vleugelaanvaller afgelopen seizoen verhuurd aan de inmiddels gedegradeerde Serie A-ploeg Pescara. Ook in Italië kwam de Kroaat echter nauwelijks aan spelen toe, dus moet er een oplossing gevonden worden.



Volgens Kroatische media is die oplossing inmiddels gevonden: Muric gaat terugkeren naar Dinamo Zagreb, de club waar Ajax hem vandaan haalde. Hij speelde tussen 2011 en 2014 al voor de topclub uit Kroatië en volgens diverse media uit dat land zijn beide clubs inmiddels akkoord over een terugkeer.



Muric zou voor een klein bedrag definitief kunnen terugkeren naar Kroatië, waar hij meteen één van de best betaalde spelers zou worden en zijn carrière mogelijk nieuw leven kan inblazen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.