Ajax gewaarschuwd: "Hij gaat er alles aan doen"

Ajax versterkte zich vorige week met Klaas-Jan Huntelaar en Aad de Mos vindt dat een goede zaak. Toch waarschuwt hij de Amsterdammers ook.



"Ik denk dat het goed is dat Ajax Huntelaar heeft gehaald. Als Kasper Dolberg niet wordt verkocht, kan hij het in een lang en zwaar seizoen met Europees voetbal niet volhouden", vertelt De Mos aan Voetbal International.



"Klaas-Jan is dan een goede stand-in. Maar hij is geen makkelijke jongen voor op de bank, hij gaat er alles aan doen eerste spits te worden. Ook dat is goed voor Dolberg, want daar krijgt hij in de top alleen maar mee te maken. Dolberg moet goed opletten, want op details kan hij zelfs heel goed van Huntelaar leren."