Zwartgemaakte Bergkamp reageert op berichten

Dennis Bergkamp krijgt momenteel de zwartepiet toegespeeld bij Ajax. De assistent-trainer wordt gezien als de schuldige die ervoor heeft gezorgd dat trainer Peter Bosz nu naar Borussia Dortmund is vertrokken. Bergkamp reageert in gesprek met De Volkskrant nu en laat onder meer weten dat er geen knallende ruzie was.



"Ik kan me absoluut niet vinden in die verhalen over een ruzieachtige sfeer. Ja, er waren wel eens tegengestelde meningen, maar dat lijkt me gezond. De ene keer viel een beslissing uit zoals ik het voor me zag, de andere keer hoe Peter of Hennie het zag. Ik heb absoluut niet aangestuurd op zijn vertrek", vertelde Bergkamp.



De ruzie achter de schermen bij Ajax lijkt dan ook wel mee te vallen. Toch zal Ajax op zoek moeten naar een nieuwe hoofdtrainer nu Bosz is vertrokken.