Ziyech brengt rust: "Ik ben nog lang niet klaar bij Ajax"

Hakim Ziyech heeft rust gebracht. Waar het bij Ajax momenteel alleen nog gaat over de problemen in de trainerstaf heeft de middenvelder een duidelijk statement afgegeven. Ziyech is niet van plan om Ajax in de zomerse transferperiode te verlaten.



"Daar denk ik geen moment aan en is ook niet aan de orde. Er is veel moois gebeurd en ik heb het hier geweldig naar mijn zin, alleen voor mijn gevoel kan het allemaal nog veel beter", zo vertelde Ziyech in gesprek met Voetbal International.



"Ik moet altijd top zijn. Niet een paar wedstrijden wel en dan weer een mindere pot. Nee, gewoon echt top, top, top. Elke wedstrijd opnieuw. Dat is mijn streven, voordat ik überhaupt ga nadenken over een volgende stap. Ik ben nog lang niet klaar bij Ajax", zo besloot de Marokkaans international.