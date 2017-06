'FC Utrecht praat met voormalig toptalent van FC Twente'

Bij FC Utrecht is men nog niet klaar op de transfermarkt. De club uit de Domstad versterkte zich al met onder meer Cyriel Dessers en Simon Makienok, maar er staat nog veel meer te gebeuren. Zo hoopt de club nu ook op de komst van Bilal Ould-Chikh, zo meldt het Algemeen Dagblad.



Het voormalig toptalent van FC Twente kreeg in de afgelopen maanden al de kans om mee te trainen met FC Utrecht. Nadat hij ervoor had gekozen zijn contract bij Benfica te laten ontbinden, zocht hij een club om aan zijn conditie te kunnen werken. FC Utrecht wilde daar graag aan meewerken.



Nu lijkt de periode in Utrecht hem ook een nieuwe werkgever op te leveren. Het is nu nog even afwachten of FC Utrecht en Ould-Chikh uit de onderhandelingen kunnen komen.