pollie -2059 Rang: Wereldkampioen

Ajax-fans hebben het helemaal gehad met deze man



Ik benieuwd, over wie gaat dit?



Zie ik een foto met Traore en Schone, ik denk hebben de fans genoeg van Traore of Schone.



Is het een mini artikel over Bergkamp.



Zijn dit 'journalistieke' trucs om mensen nieuwsgierig te maken of willen jullie ons perse van deze site.