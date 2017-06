FC Twente rekent op flink bedrag bij transfer oud-speler

Bij FC Twente kan de vlag binnenkort misschien wel uit. De Tukkers houden in ieder geval stiekem al een beetje rekening met een flink meevaller. De clubleiding weet namelijk nog goed dat er een mooi bedrag binnengehaald kan worden als Quincy Promes in de zomer wordt verkocht.



Toen Promes in 2014 vertrok bij FC Twente besloot de club met zijn nieuwe werkgever Spartak Moskou een afspraak te maken over een doorverkooppercentage van vijf procent.



Gezien Promes nu op het punt staat om Spartak Moskou achter zich te laten voor AS Roma en er met die transfer een bedrag van 37,5 miljoen euro gemoeid gaat, kan FC Twente binnenkort een flink bedrag op zijn rekening verwachten. De Tukkers houden rekening met meer dan één miljoen euro, zo meldt Voetbal International.