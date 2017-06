'Rode Duivel duurste ooit?: Magische kaap van 100 miljoen pond'

Na de kwalificatiewedstrijd van aanstaande vrijdag in Estland vertrekken de meeste Rode Duivels op een welverdiende vakantie. Voor andere breken dan weer spannende weken aan. Het is namelijk de zomerse transferperiode en verschillende Belgen kunnen een mooie transfer maken.



Daarvoor wordt vooral richting Romelu Lukaku gekeken. Het heeft er momenteel alle schijn van dat vice-topschutter in de Premier League terugkeert naar Chelsea. Volgens Het Nieuwsblad is hij zelfs goed op weg om de eerste speler ooit te worden die verkocht wordt voor 100 miljoen pond (114 miljoen euro) of meer. Dat is namelijk de vraagprijs die Everton op zijn hoofd heeft geplakt.



Het Laatste Nieuws is echter veel terughoudender. De krant stelt weliswaar dat Everton door de mindere relatie met de kampioen, weinig van de vraagprijs zal afwijken. Maar Chelsea heeft de luxe om een afwachtende houding in te nemen en zou niet bereid zijn om tot 100 miljoen pond te gaan. Dat Manchester United geen concrete optie meer zou zijn, speelt alvast in het voordeel van de Blues.