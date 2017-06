Bosz neemt Ajacied nog niet mee: 'Nog geen aanbieding gehad'

Bij Ajax is men bang dat het vertrek van Peter Bosz zal zorgen voor een complete leegloop van de spelersgroep. Onder meer de oefenmeester was al van plan om spelers mee te nemen uit Amsterdam. Matthijs de Ligt stelt de fans in ieder geval voor nu even gerust.



"Nee, ik heb nog geen aanbieding van Dortmund. Ik focus mij op Ajax, heb het er prima naar mijn zin. Mijn standpunt is zeker nog een jaar bij Ajax te blijven", zo tekende De Telegraaf op uit de mond van de talentvolle speler.



Het ziet er dan ook niet naar uit dat Ajax zich nu al zorgen hoeft te maken over een vertrek van De Ligt. De zeventienjarige speler zit nog wel even goed in Amsterdam.