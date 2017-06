Lazio heeft vervanger voor De Vrij al in de starblokken staan

Stefan de Vrij gaat deze zomer mogelijk een transfer maken. Mocht dat gebeuren, dan is zijn huidige club Lazio alvast voorbereid. De Italiaanse formatie uit Rome wil dan shoppen bij AS Monaco.



SkySport Italia meldt namelijk dat Jemerson dan gehaald moet worden. Anderhalf jaar geleden kwam de bijna 25-jarige Braziliaan over van Atlético Mineiro. Dit seizoen was hij een vaste waarde met 34 duels.



Jemerson zal dan ook een flinke duit moeten gaan kosten. In 2016 haalde AS Monaco hem voor elf miljoen euro naar Europa, maar zal nu een veelvoud willen ontvangen. De Vrij heeft bij Lazio nog een contract voor één seizoen en als de Italiaanse club geld voor hem wil ontvangen zal er deze zomer dus een transfer moeten volgen.