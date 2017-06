"Enige die ik in staat acht Bosz te vervangen bij Ajax is Jans"

In de zoektocht naar de nieuwe trainer voor Ajax worden inmiddels zowat alle mogelijke oefenmeesters genoemd. Ron Jans is nu ook aan de lijst toegevoegd, door Ronald Waterreus in zijn column voor VI.



"De enige die ik écht in staat acht Bosz te vervangen bij Ajax is Ron Jans. Als mens heeft hij zoveel levenservaring opgedaan dat hij kan overleven in die hoofdstedelijke slangenkuil."



"Daarnaast heeft hij als trainer een soortgelijk cv als dat Bosz had voor zijn komst naar de ArenA: uitstekende prestaties en herkenbaar voetbal met provincieclubs." Jans zou aan de slag gaan bij de KNVB, maar dit is inmiddels afgeketst. Hij heeft afscheid genomen bij PEC Zwolle en zit dus zonder club.