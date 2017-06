Tweede Italiaanse grootmacht jaagt op Feyenoord-verdediger

Italië lijkt de bestemming te worden voor Rick Karsdorp. De vleugelverdediger van Feyenoord werd al in verband gebracht met Internazionale en nu is er nog een gegadigde bijgekomen. Eveneens uit Italië.



Het gaat om AS Roma, zo meldt de Italiaanse journalist Alfredo Pedulla. De club van onder meer Kevin Strootman zou zeer concreet zijn voor de jonge verdediger met veel loopvermogen.



SkySport vult het zelfs al aan dat Roma tien miljoen euro over zou willen maken naar Rotterdam. Dat is wel duidelijk minder dan waar Martin van Geel op inzet. De technisch directeur van Feyenoord wil minimaal vijftien miljoen euro voor de vleugelverdediger ontvangen. Met de diverse clubs die elkaar inmiddels willen aftroeven zit dat bedrag er wel in.