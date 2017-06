Van Bronckhorst zag groot pijnpunt: "Dat houd ik zo niet vol"

Giovanni van Bronckhorst vindt dat hij heel veel geleerd heeft in twee jaar bij Feyenoord. De trainer ging dieper in op zijn presteren bij Helden.



"Toen ik vorig seizoen begon als hoofdtrainer, wilde ik alles zelf doen: trainingen voorbereiden, wedstrijden van tegenstanders bekijken, duels analyseren. Naarmate het seizoen vorderde, voelde ik dat ik dat geen jaar kon volhouden. Nu ben ik een coach die delegeert, mede omdat ik weet waar ieders kwaliteiten liggen. Ik ben nu meer de manager die ervoor zorgt dat iedereen op zijn gebied het beste kan functioneren. Dan kan ik ook het beste uit mezelf halen."



"Ik heb ook iemand in de staf die het groepsproces in de gaten houdt. Daar schaam ik me niet voor. Ik neem graag alle vernieuwingen in me op. Ik zeg toch niets nieuws als ik zeg dat de wereld er nu totaal anders uitziet dan toen ik zelf nog speler was? De jongens komen om een uur of negen bij ons aan, dan zijn ze er tot een uur of drie en daarna verdwijnen ze naar de gewone wereld. Maar die is zo anders dan in mijn tijd, met de sociale media naast alle gewone media-aandacht."