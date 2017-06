Denen en Duitsers delen punten bij unieke Eredivisie-interland

De interland tussen Denemarken en Duitsland is onbeslist geëindigd. In de eerste helft wist Christian Eriksen een grote fout van Antonio Rüdiger af te straffen. In de slotfase maakte Joshua Kimmich zeer fraai gelijk: 1-1.



De wedstrijd liep over van de Eredivisie-spelers, die elkaar zelfs aflosten. Zo kwam Dollberg het veld in als vervanger van Jorgensen. De meest opvallende invalbeurt was van Younes. Hij kwam bij Duitsland in de ploeg en was daarmee de eerste Duits international in Nederlandse dienst.



De twee goals:





GOAL: Foutje, bedankt! Antonio Rüdiger legt hem panklaar voor Christian Eriksen, die de 1-0 voor Denemarken binnenschiet. #dendui pic.twitter.com/W5HDkMFWbZ — FOX Sports (@FOXSportsnl) 6 juni 2017