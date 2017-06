Engelse veteraan weet van geen ophouden en gaat een jaar door

Jermain Defoe gaat nog een jaar door in de Premier League. De aanvaller stond onder contract bij Sunderland, dat uit de hoogste afdeling degradeerde. Hij gaat echter verkassen.



Bournemouth heeft hem namelijk vastgelegd. De spits speelde op huurbasis als eens voor de club, maar dat is wel een leven geleden. In 2000/2001 werd hij door West Ham United verhuurd aan de club. De voormalig international heeft zijn transfer zelf bevestigd.



"Ik heb de medische keuring achter de rug en begin juli, na mijn vakantie, krijgt iedereen het te weten. Ja, de transfer gaat door", zegt hij tegen de BBC. Afgelopen seizoen kwam hij nog tot vijftien doelpunten voor Sunderland en speelde in maart nog in de nationale ploeg. Scoren deed hij ook nog tegen Litouwen.