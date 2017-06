Koopwoede bij FC Utrecht: Vierde aankoop in een week

FC Utrecht weet van geen ophouden. De formatie uit de Domstad is na Dessers, Van de Streek en Makienok nu ook Chris David aan het aantrekken. En dat in een week tijd.



David lijkt wel een gokje te zijn, want de 24-jarige middenvelder is nog aan het herstellen van een kruisbandblessure. En nog wel zijn tweede in nog geen twee jaar tijd. Hij komt transfervrij over van Go Ahead Eagles.



In de Domstad zou David opnieuw gaan samenwerken met Erik ten Hag, zo meldt De Stentor. De middenvelder speelde al onder hem in de jeugd van FC Twente, waarna een transfer naar Fulham volgde. Hij speelde daar wel, maar een definitieve doorbraak bleef uit. Terug in Nederland raakte hij twee keer zwaar geblesseerd.