Geflopte opvolger Janmaat bij Feyenoord vindt nieuwe club

Telstar heeft twee spelers aangetrokken met een verleden bij Feyenoord en Ajax. Van Rodny Lopes Cabral waren de verwachtingen zelfs heel hooggespannen. Het kwam er nooit uit.



De jonge vleugelverdediger behoorde tot de A-selectie toen Daryl Janmaat werd verkocht. Cabral moest zijn positie over gaan nemen, maar zover kwam het nooit. Door blessures moest hij zelfs vertrekken uit Rotterdam en krijgt bij Telstar een nieuwe kans in het betaalde voetbal.



Dat is niet de enige nieuweling in Velsen, want Shaquill Sno komt over van Almere City. Hij doorliep de opleiding bij Ajax, voor hij naar Almere verkaste. Daar kwam hij afgelopen seizoen voornamelijk uit in het beloftenteam dat in de Derde Divisie zaterdag acteerde.