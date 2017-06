"Blijkt geniale Bergkamp de kwade genius bij Ajax te zijn?"

Wie is de baas bij Ajax, dat is de grote vraag die Wilfred Genee zich stelt na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund. Hij vraagt zich dit af in Wilfred Breekt in.



"Wie is de baas bij Ajax? Is dat Edwin van der Sar, Marc Overmars of is dat misschien toch Dennis Bergkamp? Blijkt de geniale voetballer van weleer de kwade genius van de situatie daar te zijn. Was het in het verleden al met Wim Jonk zo, later ook nog met Orlando Trustfull."



Nu is Bergkamp de reden achter het vertrek van Bosz. "Je had natuurlijk ook waterdragers als Carlo l'Ami en Hennie Spijkerman. Dat telt toch niet echt, het is steeds maar opnieuw Dennis Bergkamp. Je vraagt je toch af hoe het kan zijn dat zijn rol zo dominant is. Hij is niet altijd aanwezig bij wedstrijden, is een soort specialistentrainer en wel onderdeel uitmaakt van het technisch hart. Hij heeft niet zoveel verantwoordelijk, maar pakt die stiekem wel. De nieuwe trainer moet dus in het pulletje passen bij Bergkamp."