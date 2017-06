HUH? 'Feyenoord-reserve kan kiezen uit Premier League en Spanje'

Bij Feyenoord wordt hij regelmatig flink bekritiseerd, ook door de eigen hondstrouwe achterban. Maar over de grens staat hij blijkbaar toch erg goed aangeschreven, want diverse media maken melding van interesse in Miquel Nelom.



Stoke City zou de linksback naar Engeland willen halen, terwijl Espanyol hoopt dat Nelom voor Spanje kiest. Opmerkelijk gerucht, in de wereld gebracht door La Contra Deportiva.



Het contract van de vleugelverdediger loopt nog tot medio 2018, dus deze zomer zal (bij het uitblijven van verlengen) de laatste kans zijn om nog de volle mep te kunnen vangen voor Feyenoord. Nelom speelde zijn eerste duel voor de kampioen in 2011, daarna volgden er nog 149. Zijn carrière kreeg echter iets verderop poten, met twee seizoenen bij Excelsior.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.