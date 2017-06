De Ligt wijst aan: "Hij zou een goede opvolger van Bosz zijn"

Ajax zag vandaag toe hoe Peter Bosz bij Borussia Dortmund werd gepresenteerd. Derhalve gaan de Amsterdammers in de komende weken op zoek naar een geschikte vervanger.



Verdediger Matthijs de Ligt heeft zo zijn voorkeuren. Hij zou een nieuwe samenwerking met oud-bondscoach Danny Blind helemaal zien zitten. "Blind liet me ook debuteren, ja. Hij is nu vrij. Ik heb geen idee of hij er voor openstaat, maar ik denk wel dat het een goede trainer is", vertelt De Ligt.



"Waarom niet? Ik denk dat Ajax wel op zoek gaat naar een coach die dicht bij de visie en werkwijze van Bosz zit."



Onder anderen Erik ten Hag (FC Utrecht), Marcel Keizer en de Duitser Roger Schmidt worden als kandidaten genoemd.