'Raiola in Dortmund om 2 Ajax-wisselspelers aan te bieden'

Ajax verloor vandaag zoals bekend al trainer Peter Bosz aan Borussia Dortmund. De kans is echter best behoorlijk dat er deze zomer nog één of zelfs meerderen die weg gaan bewandelen.



Zo zou de gevreesde zaakwaarnemer Mino Raiola vandaag al in Dortmund zijn geweest om met de clubleiding te filosoferen over transfers van Justin Kluivert en Kenny Tete, die beiden onderdeel zijn van de immense stal van de belangenbehartiger. Dat heeft Raiola aan Matteo Pedrosi, journalist van onder meer CalcioMercato en Corriere dello Sport, verteld.



Kluivert wordt al langere tijd aan diverse topclubs gelinkt, maar Tete naar Dortmund zou een wel héél opvallende move zijn. Bij Ajax werd hij immers steevast gepasseerd ten faveure van Joel Veltman, dus de vraag is of Bosz hem bij zijn nieuwe werkgever wel wil hebben.



[url=http://www.soccernews.nl/news/393300/Raiola_bevestigt_verrassende_volgende_club_Balotelli]Verder in het gesprek zou Raiola ook al gezegd hebben dat Mario Balotelli de spits van Dortmund zal gaan worden..[/url





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.