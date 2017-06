Ajax zag Peter Bosz dinsdag vertrekken naar Borussia Dortmund. De geruchten gingen al langer en afgelopen middag werd hij dan eindelijk gepresenteerd. De oefenmeester hoefde niet lang na te denken over zijn overstap.



Voorzitter Hans-Joachim Watzke en technisch directeur Michael Zorc wisten hem te overtuigen. "Het eerste gesprek met Watzke en Zorc heeft me overtuigd dat dit de juiste stap voor mij was. Dat gesprek duurde drie uur, geloof ik. Daarna is het zeer snel gegaan", vertelt de oud-voetballer aan de NOS.



Bosz beschikte in Amsterdam nog over een contract voor meerdere seizoenen. "Of ik Ajax in de steek laat? Nee, dat voel ik niet zo. Ajax was inderdaad maar een jaar, maar toen kwam deze mogelijkheid bij Dortmund", aldus Bosz.