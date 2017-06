Update: Turan neemt drastische beslissing na bizarre rel

Spelmaker Arda Turan was vooral in zijn tijd bij Atlético Madrid een gewaardeerde kracht, maar ook bij FC Barcelona is men vrij tevreden over de middenvelder. In Turkije is dat bij tijd en wijle wel anders en onlangs is het klaarblijkelijk tot een handgemeen gekomen tussen Arda en een Turkse journalist.



Bilal Mese van het medium Vatan vloog een tijdje geleden mee met de selectie van het nationale team van Turkije en dat kon Arda niet hebben, zo schrijft Fanatik. De mannetjesputter plaatste zijn handen om de nek van de journalist en zei: "Wie laat jou op toe op dit vliegtuig? Was je bij ons op het EK van vorig jaar? Wie gaf jou de opdracht om over geld te schrijven. Zitten ze in dit in vliegtuig? Wie heeft je dat verteld? Fuck degenen die jou met ons laten meevliegen. Ik ben niet zoals anderen. Nu ben jij aan de beurt. Ik zal ooit met voetballen stoppen, maar ik zal nooit toleren dat mensen over mijn familie praten. Je werkt voor de krant van Yildirim Demiroren (Turkse bondsvoorzitter, red.)."



Vervolgens kwam het bijna tot een handgemeen en moesten Turkse officials tussenbeide komen. Via zijn Instagram-account heeft Arda inmiddels gereageerd. "Ik schrijf dit niet om mezelf te verdedigen. Ik wil mensen op de hoogte brengen. Ik heb gezegd dat ik nooit zal vergeten wat er op het EK is gebeurd. En ik zag iemand die onjuiste verhalen de wereld heeft ingebracht, over mijn familie. Of ik correct heb gehandeld? Ik weet het niet. Heb ik antwoorden gekregen? NEE."



Update:



Turan heeft na het incident besloten om te stoppen als international. "Ik verlaat de selectie en zal niet meer voor Turkije spelen. Het is triest, maar ik heb geen spijt van het incident met de journalist. Ik heb als international in alle nationale categorieën gespeeld, ik hou van mijn land, mijn vlag en mijn selectie, maar nu is het voorbij", vertelt hij aan Marca.