Gullit: "Geprobeerd van advocaten af te komen, komt er weer één bij"

Ruud Gullit gaat als assistent aan de slag bij het Nederlands elftal als assistent van Dick Advocaat. De oud-voetballer kijkt er naar uit om aan de slag te gaan bij Oranje, maar desondanks was er wel een klein minpuntje.



"Ik heb geprobeerd om van alle advocaten af te komen, komt er weer een bij. Deze kost gelukkig minder", grapt de oefenmeester tegenover de Telegraaf. Gullit blijft naast zijn werk bij Oranje ook actief bij Ziggo Sport. "Ik ga het alleen niet over het Nederlands elftal hebben. Daar zijn afspraken over gemaakt en dat lijkt me ook niet meer dan logisch."



Bondscoach Advocaat is zeer tevreden met zijn assistent. "Ik ben blij dat Ruud voor Oranje heeft gekozen. Het is iemand met een enorme persoonlijkheid. Hij heeft als voetballer alles meegemaakt. Ik kijk uit naar onze samenwerking", aldus de ervaren trainer.