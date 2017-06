Van der Sar spreekt zich uit over opvolger Bosz: "Al druk bezig"

Ajax zit sinds vandaag zonder hoofdtrainer. De Amsterdammers zagen Peter Bosz vertrekken naar Borussia Dortmund en dus breekt er een drukke periode aan voor de clubleiding. Algemeen directeur Edwin van der Sar sprak zich in het Parool uit over de mogelijke opvolger.



"We zijn al een paar dagen druk bezig. Het is bekend dat Ajax voor aantrekkelijk voetbal met veel eigen talenten staat en dat we vaak willen winnen. Net zoals spelers kunnen we ook trainers opleiden", vertelt de oud-doelman.



"Denk jij dan aan Marcel Keizer, onze trainer van Jong Ajax? Nou, volgens mij hebben en hadden we hier meer trainers rondlopen. Ik ga ook niet op andere namen reageren. Hopelijk kunnen we snel duidelijkheid scheppen", aldus Van der Sar.