Bosz gepresenteerd: "Veel over mijn vertrek geschreven"

Peter Bosz was dolenthousiast toen Ajax hem binnenhaalde als hoofdtrainer, maar een jaar later is hij alweer vertrokken. Zijn benoeming bij Borussia Dortmund maakt ook veel in hem los.



Op de persconferentie in Dortmund noemde Bosz deze kans eervol en een urenlang gesprek met sportdirecteur Michael Zorc overtuigde hem. "Daarna kwam het in een versnelling. Het is een mooie stap voor mij, in mijn carrière", zo citeert het Algemeen Dagblad.



Bosz ging niet inhoudelijk in op zijn vertrek bij Ajax. "Er is veel over mijn vertrek geschreven. Daar wil ik het niet over hebben. Ik kijk alleen naar de toekomst, naar Dortmund. Ik heb een mooie tijd in Amsterdam gehad en met grote spelers gewerkt. Dat is alles wat ik wil zeggen."



De nieuwe Dortmund-trainer kijkt vooral uit naar deze kans. "Van jongs af aan volg ik de Bundesliga. Ik ben opgegroeid aan de Duitse grens en kon dat op televisie volgen. Ik heb ook in Duitsland gevoetbald, dat was super. Duitsland heeft een van de grootste competities in Europa, daar verheug ik me op."