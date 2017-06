AZ haalt 'sterke, snelle en explosieve aanvaller' op bij Vitesse

Kai Koreniuk verhuist deze zomer van Vitesse naar AZ, waar hij een tweejarig contract overeen is gekomen plus een optie van eveneens twee jaar. De linksbuiten gaat met de Alkmaarse beloftenploeg instromen in de Jupiler League.



De negentienjarige aanvaller is geboren in de Verenigde Staten, waar hij ook jeugdinternational is. Sinds 2013 speelde hij in de jeugdopleiding van Vitesse. Nu wacht dus een overstap naar AZ. "Ik denk dat dit een goede stap en kans is voor mijn carrière", vertelt de nieuwkomer op de clubwebsite. "Ik heb snelheid en kan goed afwerken. Dat hoop ik volgend seizoen ook te laten zien in de Jupiler League."



Technisch directeur Max Huiberts is blij met deze 'sterke, snelle en explosieve aanvaller', die in het bezit was van een aflopend contract. "We hebben hem kunnen overtuigen om voor AZ te kiezen. Kai was vorig jaar topscorer van Jong Vitesse. Bij ons krijgt hij met Jong AZ een mooi podium in de Jupiler League om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken."