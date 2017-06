Pepe haalt hard uit naar Zidane: hij wist het al

De Portugese centrumverdediger Pepe stond lang onder contract bij Real Madrid en won verschillende prijzen met De Koninklijke. Nu is het echter zeker dat hij weggaat, want zijn contract wordt niet verlengd. En in gesprek met de Spaanse radiozender Cadena Cope haalt de stopper uit naar Zinedine Zidane.



"Ik heb geen afscheid genomen van Zidane omdat de club en hij al wisten dat ik zou vertrekken voordat ik het zelf wist", onthult Pepe. "Ik wil niemand de schuld geven. Zidane heeft spectaculair gepresteerd met Real, maar sommige zaken begrijp ik niet. Waarom verdween ik uit het team?"



De verdediger wilde zijn contract in Madrid met twee jaar verlengen, maar Real mikte slechts op één jaar. "Het is duidelijk dat ik hier niet verder ga. Deze periode is voorbij en vanaf nu zal er een nieuwe starten." Het is onduidelijk waar Pepe nu gaat spelen. Hij wordt gelinkt aan clubs als Internazionale en Paris Saint-Germain. "Maar er zijn meer opties, ook uit Engeland. Ik heb nog nergens getekend. Dat had ik al kunnen doen, maar ik wachtte omdat ik anders het team misschien uit de concentratie zou halen. Dat wilde ik niet. Ik heb altijd het maximale gegeven voor deze club."