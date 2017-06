'Conte loopt Van Dijk mis en mikt op Italiaan'

Chelsea wil na het veroveren van de Engelse titel straks ook hoge ogen gooien in de Champions League en daarvoor speurt de club volop naar versterking. Zeker achterin mag er nog iets bij, nu John Terry vertrekt.



Chelsea was één van de vele clubs die daarvoor aan Virgil van Dijk dacht, maar het heeft er alle schijn van dat de Nederlander van Southampton voor Liverpool zal kiezen. Antonio Conte zou nu zijn pijlen op een oude bekende richten. Volgens Goal gaat Chelsea nu immers voor Leonardo Bonucci, die Conte uiteraard nog kent van bij Juventus. Vorig seizoen probeerde Manchester City de Italiaan al tevergeefs naar Engeland te lokken. Nu zouden zowel Bonucci als De Oude Dame echter wél openstaan voor een eventuele transfer.



Van Dijk zou zich hebben laten overhalen door Liverpool-trainer Jürgen Klopp. Naar verluidt betalen de Reds liefst 66 miljoen euro voor de Oranje-international, die ongeveer 200.000 euro per week gaat verdienen op Anfield Road. Ook Manchester City is echter nog in de markt.