Umtiti verklapt toespraak die tot Remontada leidde

FC Barcelona verbaasde vriend en vijand in de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. De Catalanen gingen met duidelijke cijfers ten onder in het Parc des Princes, maar kwamen in eigen huis helemaal terug. Verdediger Samuel Umtiti verklapt de toespraak van Luis Enrique die tot een 6-1 overwinning leidde.



In gesprek met het dagblad Sport vertelt de Fransman: "Die tweede wedstrijd tegen Paris Saint-Germain ... dat duel ga ik nooit vergeten. Niemand gaf meer iets om onze kansen. We begonnen goed, maar toen scoorde Edinson Cavani een doelpunt en leek het toch niet te gaan lukken." In de rust kwam Luis Enrique echter met een vlammende toespraak. "Hij zei: jongens, in vijf minuten tijd kun je drie doelpunten scoren, het kan nog."



Umtiti gaat verder: "We keken hem aan alsof hij gek was, maar het kwam dus wel uit." Een wedstrijd later, in de kwartfinales, ging het dan toch mis bij Barcelona. "Dat was een harde klap. Aan het begin van het seizoen zeiden we tegen elkaar dat we voor de cup zouden gaan, maar opeens waren we uitgeschakeld. Een mislukking."