Lacazette: dat staat mijn beslissing niet in de weg

Spits Alexandre Lacazette was heel dicht bij een akkoord met Atlético Madrid, maar de Spanjaarden hebben in de aankomende transferzomer te maken met een verbod op handelen. Nu is het de vraag wat de puntspeler van Olympique Lyon gaat doen. In gesprek met L'Équipe vertelt hij dat de Champions League daarbij niet leidend is.



Op die manier lijkt dus ook Arsenal, dat als vijfde eindigde in de Premier League, een optie te zijn. "Nee, het staat mijn keuze niet in de weg. Maar het is wel belangrijk. Ik zal vooral naar mijn positie bij de club kijken. Er moeten niet teveel spelers zijn waardoor ik op de bank kom te zitten." Ook Manchester United en Liverpool zijn naar verluidt geïnteresseerd. "Maar dat betekent niet dat daar per se mijn toekomst ligt. Ik sluit het in ieder geval niet uit."



Over het nieuws met betrekking tot Atlético zegt Lacazette: "Zoals iedereen heb ik dat nieuws gehoord. De mogelijkheid was al die tijd aanwezig, de kans was vijftig procent. De keuze heeft me niet gestoord, het leven gaat door." Een verhuurconstructie is in ieder geval niet mogelijk. "Ik heb daar niet over nagedacht, omdat de voorzitter van Olympique Lyon (Jean-Michel Aulas, red.) zegt dat het geen optie is. We moeten ons op alles voorbereiden, maar dat is niet de manier hoe ik wil vertrekken."