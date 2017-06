'We moeten bidden dat Oranje tweede wordt'

Het Nederlands elftal won onlangs met duidelijke cijfers van Ivoorkust in een oefenduel, maar wat betreft de kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Rusland staat Oranje er beduidend minder voor. Analist en oud-trainer Aad de Mos ziet het zwaar in: hij stelt voor dat we een hogere macht aanroepen.



In gesprek met HUMO zegt De Mos eerst: "We hebben een zwakke lichting, punt. Met één speler van de buitencategorie: Arjen Robben. En met hem moeten we dan nog voorzichtig zijn, want dat is de man van glas; als hij arbeid moet verrichten, is hij zó geblesseerd. Bij Bayern München hoeft hij niet mee te verdedigen omdat hij daar zeven of acht Weltmeisters in zijn rug heeft staan, maar dat is bij Nederland niet het geval."



De analist gaat verder: "Wat ik nog zeer verontrustend vind, is dat veel Nederlandse spelers bij hun club niet eens meespelen. Die zitten allemaal op de bank. Jongens zoals onze eerste spits Vincent Janssen, die bij Tottenham niet aan de bak komt. Dan kan ik me niet voorstellen dat hij opeens het verschil maakt bij Oranje. We moeten bidden voor die tweede plaats; dat zou al een prestatie van formaat zijn. Ik moet er ook wel aan toevoegen dat wij, in tegenstelling tot de Belgen, een heel moeilijke loting hebben."