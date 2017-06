'Ajax verrast mogelijk flink met opvolging Bosz'

Het lijkt er sterk op dat Roger Schmidt de belangrijkste kandidaat is om oefenmeester Peter Bosz op te volgen bij Ajax. Bedankt de Duitser echter voor de positie van hoofdtrainer in Amsterdam, dan zijn er nog vier namen in beeld. Voetbal International maakt het lijstje van de Amsterdammers openbaar.



Het blad onthult op dinsdagmorgen: "De naam van Erik ten Hag wordt eveneens (naast die van Schmidt, red.) genoemd. De trainer van FC Utrecht is een veelbelovende oefenmeester, die net als Bosz een uitgesproken visie erop nahoudt, maar heeft geen ervaring als hoofdtrainer bij een topclub. Datzelfde geldt voor Marcel Keizer, waar binnen Ajax veel waardering voor is. De huidige trainer van Jong Ajax heeft in zijn eerste seizoen in Amsterdam uitstekend gepresteerd met de beloften, waar resultaat aan vermaak werd gekoppeld, en onderhoudt al sinds zijn jeugd een uitstekende relatie met assistent-trainer Dennis Bergkamp, die niet door één deur kon met Bosz."



VI gaat verder: "Ook de naam van Clarence Seedorf wordt genoemd, in combinatie met een veldtrainer naast zich. De succesvolle middenvelder staat, na een mislukt avontuur bij AC Milan, open voor een nieuwe uitdaging als hoofdtrainer. Jaap Stam, tot vorig seizoen samen met Andries Ulderink verantwoordelijk voor Jong Ajax, zit nog midden in een avontuur bij het Engelse Reading. Hij kende een sterk seizoen in het Championship en miste op een haar na promotie."