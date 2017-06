Ajax-fans reageren: zíj moeten ontslagen worden

Een intern conflict bij de Eredivisie-topclub Ajax zorgt ervoor dat coach Peter Bosz aan de slag gaat in de Bundesliga bij Borussia Dortmund. Dat is ene hard gelag voor de supporters van de verliezend finalist van de Europa League. Bosz liet de Amsterdammers namelijk aanvallend spelen en oogstte complimenten in binnen- en buitenland.





Hoe krijgen ze het voor elkaar! Ben er wel weer ff klaar mee..... #ajax #bosz — Meester Jari (@MeesterJari) June 6, 2017

Bosz weggewerkt door Ajax, als ik het zo lees. Van mij mogen er dan nog wel wat vertrekken bij de club. 😔 — Sandor de Gier (@Sandor_24) June 6, 2017

We are #Ajax. We zijn terug bij af. #teamBosz — Dave Koster (@Koster_Dave) June 6, 2017

Als het waar is en Dennis het altijd beter weet moet hij misschien maar is de handschoen op gaan pakken en hoofdtrainer worden. #Ajax — Robin Wiegmans (@hoodadam) June 6, 2017

Bosz dus weg door een ruzie met o.a. Bergkamp. Wanneer zetten we die Dennis op het eerstvolgende vliegtuig? #Ajax #Bosz — Dave Koster (@Koster_Dave) June 6, 2017

Wat doet Bergkamp nog bij Ajax? De man jaagt iedereen om hem heen weg en beschadigt de club alleen maar. Wegwezen — Leon (@leonvdk) June 6, 2017

Een technische staf die eerst Jonk eruit werkt en nu weer #Bosz en bedankt hè! ! We hebben het hier over grote kerels hè. Zeer triest #ajax — VV17 (@V_Verbruggen17) June 6, 2017

Effe over "cultuurbewaker" Bergkamp. Die sloeg dus uit rancune uitduels van Ajax in de Eredivisie gewoon over en keek ze ook niet op tv... — DuBlanqeBogarde (@DuBlanqeBogarde) June 6, 2017

Puinhoop bij #ajax: nu ontslag voor Bergkamp en co, maar ook exit vd Sar en Overmars.Opruiming! Heb je eindelijk goede trainer, krijg je dit https://t.co/AsF9wwu5AB — H.S von Schulzhausen (@artiebucco2) June 6, 2017