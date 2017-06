'Bosz negeerde aanbod van andere Bundesliga-club'

Bundesliga-club Bayer Leverkusen heeft serieus geprobeerd om Peter Bosz binnen te halen. Volgens BILD werd concreet geïnformeerd bij de Ajax-trainer, maar dat stuitte op een 'nee'.



Leverkusen nam eerder dit seizoen afscheid van coach Roger Schmidt en zijn tijdelijke opvolger maakte onvoldoende indruk om een langer verblijf af te dwingen. Om die reden is de zoektocht geopend naar een nieuwe club. Bosz past in het beleid van de Duitse club, maar zelf zag hij geen heil in dit aanbod.



Toch lijkt Bosz komend seizoen in de Bundesliga actief te zijn. Hetzelfde medium maakte maandagmiddag bekend dat de oefenmeester dinsdag de overgang naar Borussia Dortmund officieel maakt. In die rol is Bosz de opvolger van Thomas Tuchel, die ook in beeld was bij Leverkusen.





Volgens BILD verkocht Peter #Bosz het eveneens geïnteresseerde Bayer Leverkusen met Pinksteren een 'nee'. Dinsdag tekent hij bij Dortmund. — Bundesliganieuws (@Bundesliga81) 5 juni 2017