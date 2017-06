Belgen werken met oefenzege toe naar volgende test

België heeft sterspeler Eden Hazard (maanden geblesseerd) maandagavond niet nodig gehad om de oefeninterland tegen Tsjechië te winnen. Invaller Marouane Fellaini maakte in het Koning Boudewijnstadion het verschil: 2-1.



De Belgen schoten goed uit de startblokken en het was aan de paal te danken dat Romelu Lukaku niet al na een kwartier de ban brak. Tien minuten later verscheen de 1-0 alsnog op het scorebord. De spits van de Rode Duivels bediende Michy Batshuayi en de Chelsea-aanvaller schoot keurig raak.



Uitgerekend Kevin De Bruyne ging vier minuten later in de fout. De spelmaker van Manchester City was niet alert na een pass van doelman Thibaut Courtois en daar profiteerde Michael Krmencik dankbaar van. Tsjechië maakte er een serieuze oefenpot van, maar dankzij Fellaini werd in de 52ste minuut alsnog een zege afgedwongen.



België sluit het seizoen komende vrijdag af met een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. De ploeg van bondscoach Robert Martinez ligt op koers om volgend jaar zomer in Rusland te mogen aantreden.



Scoreverloop:

1-0 (25') Michy Batshuayi

1-1 (29') Michael Krmencik

2-1 (52') Marouane Fellaini