'Real wil transferrecord opnieuw verbreken: 135 miljoen'

Manchester United-middenvelder Paul Pogba dreigt binnen een jaar zijn transferrecord alweer te verliezen. Een pas achttienjarige aanvaller speelt daarbij de hoofdrol: Kylian Mbappé.



AS Monaco won dit seizoen de Franse titel en bereikte de halve finale van de Champions League. Meerdere spelers blonken uit in het team van Leonardo Jardim en dan met name Mbappé. Meerdere Europese topclubs zouden zelfs een recordtransfersom voor hem op tafel willen leggen.



Het Engelse Arsenal werd al gelinkt aan een dergelijke transferpoging en Champions League-winnaar Real Madrid zou nóg verder willen gaan. Volgens het Franse medium RMC zou de Spaanse topclub maar liefst 135 miljoen euro hebben geboden als derde poging.





Breaking | Real Madrid to make a 3rd offer to AS Monaco for Kylian Mbappé, this one worth €135m, according to RMC.