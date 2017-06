Lacazette reageert: "Of de CL allesbepalend is?"

Alexandre Lacazette leek Olympique Lyon te verruilen voor Atlético Madrid, maar een transferverbod heeft voorlopig een streep gezet door die overgang. Het is daarom de grote vraag wat de Franse spits nu gaat ondernemen.



Via de Facebook-pagina van Eurosport ging Lacazette in op de toekomstgerelateerde vragen. Of bijvoorbeeld Arsenal nog mogelijk is na het mislopen van een Champions League-ticket? "Of de Champions League allesbepalend is voor mijn keuze? Nee, maar het is wel belangrijk", aldus de goalgetter van Lyon.



Lacazette is daarnaast niet van plan om genoegen te nemen met een reserverol. "Ik zal kijken wat mijn positie bij m'n nieuwe club wordt. Dat er niet te veel spelers zijn, zodat ik kan spelen en niet op de bank kom te zitten. (…) De Premier League is interessant. Dat betekent niet dat ik ga, maar ook niet dat ik weiger om weg te gaan."



Ook een slimme opzet rond Atlético Madrid is geopperd, maar stelt hij vast: "Een huurperiode bij Lyon tot aan de winter? Daar heb ik niet echt over nagedacht, omdat dat volgens onze clubpresident niet mogelijk is. En dat is ook niet wat ik zelf wil."